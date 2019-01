Marcel Hirscher, der Herrscher von Adelboden

Nur einmal musste sich Marcel Hirscher an diesem Sonntag im Berner Oberland so richtig strecken: als er zum Siegerbild gebeten wurde zwischen dem zweitplatzierten Clément Noël und dem drittplatzierten Henrik Kristoffersen. Kein Wunder, der 21-jährige Elsässer, der für den Club des Sports de Val d’Isère startet, misst 1,91 Meter, der Norweger ist 1,80 Meter groß. Ansonsten aber war Hirscher (1,73 Meter) wieder einmal der Größte.

Der Erfolg im Slalom war sein 67. Weltcupsieg, der 31. im Torlauf – und der neunte in Adelboden, das ist Rekord. Und mit 16 Podestplätzen am gleichen Ort hat der 29-jährige Salzburger auch jene Bestmarke hinter sich gelassen, die er bislang mit Aksel Lund Svindal ( Lake Louise) geteilt hatte. Der 132. Podestplatz seiner Karriere bedeutet auch eine weitere Annäherung an den Rekord des Schweden Ingemar Stenmark (155). Schließlich feierte Hirscher auch noch den neunten Sieg in diesem Winter. Sein eigener Rekord aus der vergangenen Saison steht bei 13.