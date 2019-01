Kritik von Hirscher: "Wir werden schon richtig geschliffen"

Eigentlich müsste Marcel Hirscher tief entspannt sein. Mit 976 Zählern hat der Ski-Superstar nach dem Adelboden-Double die 1.000er-Grenze nur knapp nicht geknackt. Noch nie hatte der Salzburger so früh in der Saison so einen hohen Punktestand. Und noch nie hielt er vor den Lauberhorn-Rennen in Wengen bei neun Siegen. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger im alpinen Skisport ist damit auf dem besten Weg, eine neue Saisonbestleistung aufzustellen.

Auch wenn von Sieg zu Sieg eilt, so vergisst er nicht, jeden Tag dankbar dafür zu sein, dass er gesund und unverletzt ist. Nicht zuletzt der erneute Kreuzbandriss seiner Landsfrau Anna Veith macht den Salzburger nachdenklich. "Bitterer kann es, glaube ich, nicht zuschlagen. Da fehlen dir die Worte", sagte Hirscher nach seinem Slalom-Erfolg in Adelboden.