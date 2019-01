Warum Marcel Hirscher plötzlich im Stress ist

„Ich hatte nicht unbedingt eine Freude in Wengen“, gestand der neunfache Saisonsieger nun in Kitzbühel. „Da geht es gar nicht unbedingt um die Platzierung. Ich hatte schon dritte Plätze, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich gut gefahren bin“, erklärt Hirscher. „Es geht vor allem darum, was ich von mir selbst erwarte und was ich dann umsetzen kann. Und in Wengen habe ich halt das im ersten Durchgang nicht gemacht. Und dann bin ich eben auch über mich selbst nicht happy.“