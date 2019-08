Rücktritt: Marcel Hirscher hat sein Ziel erreicht

Als Marcel Hirscher im letzten Sommer nicht wusste, wie es mit ihm weiter gehen soll, da ließ er sich von Videos seiner besten Läufe inspirieren. „Die habe ich mir auf youtube angesehen. Und danach habe ich mir gedacht: ,Es wäre schade, jetzt aufzuhören“, erzählte Marcel Hirscher im Juli 2018. „Ich habe noch nicht den Schneid und die Courage zu sagen: ,Das war’s jetzt, Auf Wiedersehen.’“

Ein Jahr später könnte sich der Salzburger Skistar stundenlang die spektakulärsten Sequenzen seiner Laufbahn zu Gemüte führen, allein dieser Aha-Effekt vom vergangenen Sommer würde sich nicht mehr einstellen. Mit 30 Jahren ist Marcel Hirscher jetzt an dem Punkt seiner Karriere angelangt, über den er sich schon seit längerem den Kopf zerbrochen hat: Den Schlusspunkt.

Am Mittwoch wird Marcel Hirscher in Salzburg offiziell seinen Rücktritt verkünden. Am Freitag ließ der 30-Jährige die Einladungen für die Pressekonferenz im Veranstaltungszentrum Gusswerk verschicken, das Motto der Abendveranstaltung: Rückblick, Einblick, Ausblick.