Adieu am Höhepunkt

Die einen auf der Piste, die anderen an der Nachrichtenfront – Rennläufer wie Journalisten wollen stets die Ersten sein. Dazu wird trainiert, taktiert, recherchiert, spekuliert. Noch im Frühjahr waren selbst Insider sicher, dass Marcel Hirscher weiter fährt. Doch der neunfache Goldmedaillengewinner wird das nicht tun, sondern (übertragen von ORF 1 und Servus TV) am Mittwoch verkünden, dass der Skiweltcup in acht Wochen ohne ihn, den Titelverteidiger, beginnen werde.