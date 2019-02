Schweizer fragen sich: War Mundart gegenüber ORF-Sehern respektlos?

Was Deutschland und Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Diese Bemerkung von Karl Kraus gilt aber nicht für Österreicher und Schweizer. Denn die von rund 4,9 Millionen Deutschschweizern gesprochene Mundart und das österreichische Deutsch haben oft wenig gemein.

Dass die Schweizer Erfolgsläuferin Corinne Suter dies ausgerechnet im ORF unter Beweis stellte, hat nun bei den Nachbarn eine skurrile Debatte ausgelöst. Schließlich war die zweifache WM-Medaillengewinnerin der nach der Damen-Abfahrt am Sonntag sowohl im Zielraum als auch im ORF-WM-Studio auf Schweizerdeutsch Rede und Antwort gestanden. Schweizer Medien fragen nun: Ist das legitim oder respektlos von Suter gegenüber den österreichischen Fernsehzuschauern?

Die Schweizer Boulevardzeitung 20 Minuten hat sogar zwei Linguisten zur Mundart-Causa befragt. "In einem privaten Gespräch hätte sie mit ihrem Gegenüber wohl Hochdeutsch gesprochen", übte die Germanistin Helen Christen Kritik an Suter. "In Mundart können wir uns viel klarer, verständlicher und emotionaler ausdrücken", sprang der Schweizer Dialektspezialist Christian Schmid der Skifahrerin hingegen zur Seite.