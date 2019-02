Doping-Razzia in Seefeld: Zwei ÖSV-Langläufer festgenommen

Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es am Mittwoch eine Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes geben. Es bestehe der Verdacht auf Doping am Rande der Titelkämpfe in Tirol, schrieb der Journalist Hajo Seppelt auf Twitter. Ein Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamtes konnte das auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Die Polizei gibt heute um 15.00 Uhr in der Landespolizeidirektion Tirol eine Pressekonferenz zur Zerschlagung eines internationalen Dopingnetzwerkes. Am Podium werden Vertreter des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Innsbruck anwesend sein und erste Ermittlungsergebnisse präsentieren.