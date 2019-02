Stichwort Blutdoping: Autologe Methode dominiert

Mit der "Operation Aderlass" ist am Mittwoch im Zuge der Nordischen Ski-WM in Seefeld wieder Eigenblut-Doping in die Schlagzeilen gerückt. Blutdoping steht auf der Liste der verbotenen Methoden des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) und der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA). Unter diesen Begriff fallen nur Transfusions-Methoden mit Eigen-( autologe) und Fremdblut (homologe Methode).

Das seit 1988 gentechnisch hergestellte Blutdopingmittel Erythropoietin (EPO) zählt dagegen ebenso wie seine zahlreichen Derivate (etwa Dynepo oder CERA) nicht zum Blutdoping, sondern zu den im Spitzensport verbotenen Hormonen.

Blutdoping-Sünder können nur mittels Blutproben überführt werden. Bis zu drei Wochen nach einer Infusion ist der Nachweis möglich. So findet man in positiven Proben vor allem Spuren von Glykol, das in der Medizin verwendet wird, um Blut zu konservieren. Auch eine auffällig hohe Konzentration von Weichmachern, die von der Tiefkühllagerung des Blutes in Plastikbeuteln herrühren, im Harn von Sportlern kann ein Hinweis auf Blutdoping sein.