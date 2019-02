Kolumne "Anstoß": Dümmer geht’s nicht

Der Satz erschien sofort wieder vor dem geistigen Auge, als hätte man aus dem Gedächtnis eine Schublade gezogen. Wie meinte doch Peter Schröcksnadel, als vor 13 Jahren der Doping-Skandal von Turin am Kochen war: „ Austria ist a too small Country to make good Doping.“

Was nicht unbedingt ein Eingeständnis war, sondern eher die Feststellung, Österreich würde sich als zu kleine Nummer im internationalen Sport sowieso nicht mit verbotener Leistungssteigerung beschäftigen. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht stimmt.