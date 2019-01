Lindsey Vonn: Die Größte hört unter Tränen auf

So groß war der Traum, aber noch größer waren die Schmerzen. Als Lindsey Vonn den Super-G in Cortina d'Ampezzo abbrechen musste, da muss der Schmerz unvorstellbar gewesen sein - nicht nur, weil sie da wohl wusste, dass ihre Karriere zu Ende geht, ausgerechnet an diesem Ort, wo sie unfassbare zwölf Weltcup-Siege gefeiert hat.

Zwölf von ihren unglaublichen 82 Siegen. Vier weniger als der große Ingemar Stenmark, vier weniger, als sie unbedingt wollte. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiter", stammelte Vonn im ORF-Interview. "Es wird schwierig. Die Schmerzen sind zu viel."