Lauda privat: "Wozu braucht man denn Freunde?"

Was nur die Wenigsten wissen: Lauda sammelte Lauda-Witze und nahm sich dabei gnadenlos auf die Schaufel – die Schlagfertigkeit erreichte gelegentlich Grenzwerte auf der „Herrichterskala“.

So zeigte er einst seinen beiden Buben aus erster Ehe (1976–’91 mit Marlene Knaus), Lukas (heute 40) und Mathias (38), schon im zarten Alter von 5 und 3 bewegte Bilder seines Feuerunfalls und teilte feinfühlig mit: „Es gibt auch Menschen mit zwei Ohren.“ Als Lauda am 1. August 1996 anlässlich des 20. Jahrestags der Tragödie am Ort des Geschehens – zwischen „Mühle“ und „Bergwerk“ auf dem Nürburgring – mit ein paar Spezeln und Spirituosen anstieß, kam zufällig ein Radfahrer des Weges: „Was macht ihr da?“ – Lauda: „Ich suche mein Ohr.“ Später sagte er, es würde ihm rund um dieses ins Gedächtnis eingebrannte Datum stets „warm ums Ohr“ und dass er Ferngespräche am liebsten übers verbrannte Ohr (das er sich in Ermangelung jedweder Eitelkeit nie kosmetisch „reparieren“ ließ) führe, „weil da der Telefonhörer besser aufliegen“ würde.