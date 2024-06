Nach der ÖFB-Niederlage gegen Frankreich: Immer der Nase nach

Der erste Spieltag der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist fast zu Ende. Nach vier Tagen gab es die erste große Überraschung, doch zum Leidwesen der Österreich-Fans lieferte diese nicht das ÖFB-Team gegen Titelfavorit Frankreich, sondern die Slowakei gegen den "ewigen Geheimfavoriten" Belgien.

Österreich musste sich in einem intensiven Spiel den Franzosen mit einem knappen 0:1 geschlagen geben und muss jetzt dringend in den beiden weiteren Gruppenspielen gegen Polen und die Niederlande punkten, am besten dreifach.