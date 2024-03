ÖFB-Team in Marbella: "Rangnick geht es auch um gesellschaftliche Fragen"

Das ÖFB-Nationalteam ist im spanischen Marbella, um sich auf die Testspiele gegen die Slowakei am Samstag und gegen die Türkei am Dienstag vorzubereiten. Unter dem Eindruck prominenter Abwesender stimmt sich die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick auf die ersten von vier Tests vor der Europameisterschaft in Deutschland ein.