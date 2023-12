EM-Hammer und Klassenerhalt: Wie es für die ÖFB-Stars weitergeht

Das Jahr der beiden ÖFB-Nationalteams ist mit je einem Sieg zu Ende gegangen. Die Frauen gewannen am Dienstag in der Nations League mit 2:1 gegen Norwegen, die Männer bezwangen sensationell Deutschland in einem Testspiel am 21. November mit 2:0.

Das Frauen-Nationalteam von Teamchefin Irene Fuhrmann schaffte in einer schwierigen Gruppe mit Frankreich, Norwegen und Portugal den Klassenerhalt in der Nations League und damit eine gute Ausgangsposition für die EM-Qualifikation im nächsten Jahr.