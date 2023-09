ÖFB-Torfrau Zinsberger: "Bekomme sonst eine auf den Deckel"

Am 22. und am 26. September stehen die nächsten großen Aufgaben des ÖFB-Nationalteams der Frauen an. Es warten in der Nations League Norwegen in Oslo und die Französinnen in Wien. Für das Spiel am Dienstag im Viola Park sind mehr als 7.000 Karten verkauft, längst eine Rekordkulisse in Österreich. Geht es nach Teamtorhüterin Manuela Zinsberger könnte man auch "die 10er Marke knacken", sagt die 27-Jährige im Podcast.