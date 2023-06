Auf EM-Kurs: Warum die ÖFB-Stars unter Rangnick wieder begeistern

Österreichs Nationalteam weckt derzeit Erinnerungen an die Qualifikation für die EM 2016. Wie damals wurden zehn Punkte aus den ersten vier Qualifikations-Partien geholt, und wie damals ist eine Begeisterung rund um die ÖFB-Auswahl entstanden. Beim 2:0 am Dienstag gegen Schweden tobten die Fans im ausverkauften Wiener Happel-Stadion so laut wie schon lange nicht mehr - sehr zur Freude von Teamchef Ralf Rangnick.