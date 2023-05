Titelkampf und Abstiegskrampf: "Sturm muss nicht Meister werden"

Am anderen Ende der Tabelle liefern sich die SV Ried und SCR Altach am Freitag ein Duell um den Klassenerhalt. Auch die WSG Tirol muss noch auf den fixen Verbleib in der Liga hoffen - auch wenn der Abstieg wohl nur noch rein rechnerisch droht.

Die KURIER-Sportredakteure Peter Gutmayer und Christoph Geiler analysieren in der 132. Episode der Nachspielzeit die Ausgangslage vor dem Liga-Wochenende: Wird Salzburg das Rennen bereits vor heimischem Publikum machen? Wer wird in Ried den ersten Fuß in die 2. Liga setzen? Und welche Rolle spielen die beiden Trainer, Klaus Schmidt und Maximilian Senft?