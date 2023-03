Die Fußball-Bundesliga nach der Teilung: Oben hui unten pfui?

Warum hat es Peter Pacult mit der Klagenfurter Austria schon wieder geschafft? Was hat Altach-Coach Miroslav Klose falsch gemacht? Worauf darf Christian Ilzer mit seinen Grazern hoffen? Wie schaffte Matthias Jaissle mit den Salzburgern 55 Punkte in 22 Runden? Und steht Red Bull als Meister bereits fest?

All das und noch mehr - zu hören in Folge 124 der Nachspielzeit.

Topspiele

Am Dienstag wurden die Partien für den Finaldurchgang ausgelost. Am Freitag, den 31. März, startet er mit dem Spiel Hartberg gegen Lustenau. Am Sonntag, 2. April dann gleich die ersten Topspiele mit Austria gegen LASK und Sturm gegen Rapid. Das nächster Wiener Derby findet am 16. April statt.

Der Meister steht allerspätestens am 3. Juni fest. Danach folgt das Play-off um den letzten Europacup-Startplatz (5. bzw 8./11. Juni).