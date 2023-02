Top-Spiel gegen Sturm: "Chancen auf Rapid-Titel sind gestiegen"

Der heimische Fußball ist zurĂŒck aus der Winterpause. Nach dem Cup-Viertelfinale steht am Freitag-Abend (20.30 Uhr) die erste Bundesliga-Runde des neuen Jahres an. Und die wartet gleich mit einem echten Top-Spiel auf: Vizemeister Sturm Graz empfĂ€ngt Rapid Wien.

FĂŒr die Grazer keine unwichtige Partie, will man doch nach dem Triumph im Cup-Viertelfinale gegen Red Bull Salzburg auch in der Liga die Chance auf den Platz an der Sonne wahren.