Das Aus von Gerhard Milletich als ÖFB-Präsident und seine Folgen

In einer Spezialfolge der Nachspielzeit gibt KURIER-Sportredakteur Andreas Heidenreich Einblicke in die Recherchen zur Causa und in die juristische Auseinandersetzung mit Milletich. Außerdem spricht er in dieser Podcast-Folge mit Moderatorin Karoline Krause-Sandner über die Bestellung von Johann Gartner zum Interimspräsidenten, die Zukunft des ÖFB und wer die Favoriten für eine Nachfolge des Kurzzeit-Präsidenten sind.