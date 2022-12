Nach Messis finaler Krönung: Die Lehren aus der Fußball-WM in Katar

Wie verdient ist der WM-Titel der Südamerikaner? Welche Lehren kann man nach dem Turnier in Katar ziehen? Und ist Messi nun endgültig besser als Portugals Superstar Cristiano Ronaldo? All das und mehr in der neuen Episode.

Anmerkung: Der Podcast geht in eine kurze Winterpause bis Ende Jänner. Frohe Weihnachten und schöne Feiertage wünscht die KURIER-Sportredaktion.