Ende einer kurzen Ära: ÖFB-Boss Milletich tritt zurück

In die Amtszeit Milletichs fällt allerdings auch ein spezieller Teamchef-Coup: Im April vergangenen Jahres war es dem ÖFB gelungen, Starcoach Ralf Rangnick für das Nationalteam zu gewinnen. Im Dezember wurde im ÖFB-Präsidium schließlich der Bau eines eigenen Trainingszentrums beschlossen.

Zuletzt hatte der Unternehmer noch keine Anstalten gemacht, seinen Sessel räumen zu wollen. In einer Klage gegen den KURIER wollte der oberste Fußball-Funktionär eine Gegendarstellung des Artikels erwirken, der ihn am 31. Oktober des Vorjahres in Bedrängnis gebracht hatte. Darin hatten einige Vertreter von ÖFB-Sponsoren anonym angegeben, von Milletich im Rahmen von Vorstellungsrunden als neuer Präsident um Inserate angekeilt zu haben. Das Begehren wurde am Wiener Landesgericht abgewiesen.