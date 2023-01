Zum Rücktritt von ÖFB-Präsident Milletich: Eine bemerkenswerte Ära

Nun ist sie also zu Ende, die Präsidentschaft von Gerhard Milletich an der Spitze des wichtigsten Sportverbandes im Land. Und die nur 15 Monate andauernde Ära als oberster Funktionär hat das Potenzial, als eine der bemerkenswertesten in der Geschichte des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) einzugehen. Auch deshalb, weil sie viel über die Gepflogenheiten und das Amtsverständnis einiger in dieser Republik erzählt.