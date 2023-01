Präsident gegen Vize: Endspurt in der ÖFB-Inseraten-Affäre

Gerhard Milletich bestreitet die Vorwürfe und versucht zu entgegnen. Er will bereits vor seiner Amtszeit als ÖFB-Präsident „langjährige Geschäftsbeziehungen“ zu jenen Sponsoren des Fußball-Bundes gepflegt haben, die von ihm angesprochen wurden bzw. in den letzten Jahren in seinen Magazinen Inserate geschaltet haben. Dies will er nun vor Gericht belegen.

In diesem öffentlichen Verfahren ist neben dem Autor des damaligen Artikels auch Gerhard Götschhofer als Zeuge geladen. Der Oberösterreicher war als Vizepräsident des Verbandes bereits intern um Aufklärung bemüht. In einer Präsidiumssitzung am 8. Dezember hatte der Jurist den Präsidenten mit Aussagen der Sponsorenvertreter konfrontiert.