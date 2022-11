Katar-Reise: Wie ÖFB-Boss Milletich seine Vizepräsidenten übergeht

Weil er dieser Tage offenbar lieber beim ÖFB-Team und dem freundschaftlichen Länderspiel gegen Italien am Sonntag präsent sein wollte, hat Gerhard Milletich seine Reise zur WM-Eröffnung in Katar abgesagt. An seiner Stelle reiste nun Kärntens Verbandspräsident Klaus Mitterdorfer in den Wüstenstaat, um den ÖFB an der Seite von Generalsekretär Thomas Hollerer zu repräsentieren. Ein Umstand, der in Kreisen des ohnehin schon gespaltenen ÖFB-Präsidiums für neuen Zündstoff sorgt.