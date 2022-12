Im Hotel Courtyard by Marriott im Wiener Prater tagte am Donnerstag das Präsidium des ÖFB. Ab 11 Uhr versammelten sich die Mitglieder des obersten Gremiums, um in der Inseraten-Affäre um Präsident Gerhard Milletich zu einem Ergebnis zu kommen. Auch Milletichs Anwalt Gerald Ganzger, der zu Beginn der Sitzung für seinen Mandanten sprechen durfte, wartete im Anschluss stundenlang in der Hotel-Lobby auf das Ende der Sitzung.

Das Resultat: Vorläufig noch keines. Nach vier Stunden und 40 Minuten kamen die Sitzungsteilnehmer aus dem Saal. Steiermarks Verbandspräsident Wolfang Bartosch stellte sich den Fragen: "Es sind einige neue Vorwürfe gegen den Präsidenten auf den Tisch gekommen. Die Ethikkommission der Bundesliga wird nun sofort damit beauftragt, alles zu prüfen." Dies soll schnellstmöglich passieren.

Die meisten neuen Vorwürfe dürften wohl von Oberösterreichs Verbandspräsident Gerhard Götschhofer gekommen sein. Dieser sagt: "Ich habe so viel an Sachverhalt präsentiert, dass die Kollegen der Bundesliga es wert finden, ihre Ethikkommission einzusetzen."

Personelle Konsequenzen gibt es also noch keine. Bis Ende Jänner willl man aber ein Ergebnis haben. Nächste Woche allerdings trifft sich das ÖFB-Präsidium schon wieder. Dann soll eine Entscheidung bezüglich des geplanten Trainingszentrums in Aspern fallen.