Nach Milletich-Rücktritt: Die Zeichen stehen auf Ruhe beim ÖFB

Spannender ist da schon die Frage, ob es dem Gremium gelingt, die Wogen zwischen den beiden leitenden Angestellten zu glätten. Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold sind atmosphärisch je einem der beiden Lager zuzuordnen.

Die Situation ist verzwickt: Trennt sich das Präsidium per Mehrheitsentscheidung von einem der beiden, sind Chaos, Machtkampf und Unruhe prolongiert. Ein Schreckensszenario angesichts der letzten Wochen. Trennt man sich von beiden, ist der größte Sportverband des Landes über Monate manövrierunfähig. Und das in Zeiten wichtiger Entscheidungen, gerade nach dem Beschluss, ein eigenes Trainingszentrum in Wien-Aspern zu errichten. Glaubt man den jüngsten Informationen, stehen die Zeichen vorerst auf Ruhe. Zumindest, bis der nächste Präsident gewählt ist...