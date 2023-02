Nach Cup-Krimi: Sturm wittert Morgenluft, Salzburg hadert

Seinem Gegenüber Matthias Jaissle war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. In eineinhalb Jahren als Salzburg-Trainer durfte er viel erleben, hat viel gelernt. Aber in einer Sache hat er kaum Routine gesammelt - im Verlieren. Genauer gesagt war es erst seine neunte Niederlage im 73. Pflichtspiel (fünf davon in der Champions League). Es war aufgrund der Dramatik wohl seine bitterste: "So ein Gefühl möchte ich nicht oft haben in meiner Karriere." Die Enttäuschung sei "riesengroß", aber man müsse den Blick nach vorne richten.

Ob die Niederlage auch richtungsweisend für die Meisterschaft wäre, er jetzt einen Knacks in seiner Mannschaft befürchte? "Ich hoffe nicht", sagte Jaissle, ausschließen konnte er es jedoch nicht. "Wir haben eine extrem junge Truppe, die hat so eine Erfahrung noch nicht gemacht. Natürlich geht da sehr viel durch die Köpfe. Aber es ist ein riesen Lernprozess für die Jungs, den sollen sie auch machen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir unser Ziel, die Meisterschaft, erreichen.“ Nachsatz: Die Enttäuschung ist groß, weil wir auch extrem hohe Ansprüche haben. Unser Anspruch ist es aber auch, schnell rhobenen Hauptes ins nächste Pflichtspiel zu gehen."