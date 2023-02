ÖFB-Cup: Sturm Graz schlägt Salzburg im Elfmeterschießen

Sturm kam besser in die Partie, wirkte nach der 82-tägigen und somit ungewohnt langen Winterpause wacher. Salzburg hatte Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten – auch weil weder Schiedsrichter noch VAR eine Attacke von Solet an Emegha im Strafraum ahndete (5.). Die Gäste agierte spritziger, war oft schneller – in Gedanken und auf dem Feld. Die Salzburger – erstmals mit Seiwald als Kapitän – konnten oft nur reagieren. Die einzige klare Torchance vor der Pause vergab Okafor nach idealem Zuspiel von Koita. Doch der Schweizer setzte den Ball drüber, Sturm-Keeper Okonkwo – die Arsenal-Leihgabe hat es auf Anhieb zur Nummer eins geschafft – musste noch nicht eingreifen (12.).

Auf der anderen Seite zog Gazibegovic ab – und Pavlovic fälschte den Ball unhaltbar ab (37.). Die Führung für die Gäste war nicht unverdient und hielt auch bis zur Pause. Weil ein Sucic-Treffer nach VAR-Eingriff zu Recht aberkannt wurde (44.). Das freute vor allem die rund 1.600 mitgereisten Sturm-Fans im randvollen Gästesektor. Insgesamt hielt sich der Fanandrang in Grenzen (9.263), was auch an Regen, Wind und zumindest gefühlten Minusgraden lag.