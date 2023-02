Der neue ORF-Sportchef: Aigelsreiter oder Trukesitz

Bis zu drei Kandidaten hätte die Hearing-Kommission bei der Suche nach einem neuen ORF-Sportchef nominieren können. Zwei sind es offenbar geworden.

KURIER-Informationen zufolge sind nun Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter und der ehemalige Sky-√Ėsterreich-Chefredakteur Thomas Trukesitz in der Endausscheidung. Die Informationen decken sich mit einem Bericht des Standard.

Aigelsreiter genie√üt dem Vernehmen nach politischen R√ľckenwind, f√ľr Trukesitz k√∂nnte sprechen, dass er den ORF von innen wie au√üen gleicherma√üen kennt. Der Burgenl√§nder wechselte nach 15 Jahren beim Rundfunk zu Premiere (sp√§ter Sky), wo er ma√ügeblich am Aufbau des Senders in √Ėsterreich beteiligt war.

Dem 58-j√§hrigen Aigelsreiter wird nebenbei auch Interesse am Posten des Landesdirektors in Nieder√∂sterreich nachgesagt. Die Stelle ist seit dem R√ľcktritt von Robert Ziegler am Freitag vakant.