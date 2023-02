Transfer-Winter: Ein Israeli für Salzburg, ein Niederländer für Rapid

Seit Montag ist das Winter-Transferfenster geschlossen. Das meiste Geld ging – wieder einmal – bei Salzburg über den Tisch. Maximilian Wöber wechselte für 20 Millionen Euro zu Leeds. Einen Teil davon hat Salzburg in Oscar Gloukh investiert. Für den Israeli überwies der Meister, der auch Lukas Ibertsberger von Liefering hochzog, sieben Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv. Mit seinen 18 Jahren fällt Gloukh genau in den Trend, holten die zwölf Bundesligisten doch vorwiegend junge Akteure.

Sturm Graz geht genau wie Altach, Ried und Hartberg mit einer neuen Nummer eins ins Frühjahr: Arsenal-Leihgabe Arthur Okonkwo hat Jörg Siebenhandl abgelöst. In Hartberg beendete René Swete seine Karriere, Fabian Ehmann kam von Horn. Im Mittelfeld haben sich die Steirer neben Rückkehrer Donis Avdijaj mit Ex-Austrianer Dominik Prokop verstärkt, der von HNK Gorica (CRO) ausgeliehen wurde.