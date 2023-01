Rapid holt Kasius: Katzer präsentiert seinen ersten Transfer

Der Leihvertrag läuft vorerst bis Saisonende, der Medizincheck war positiv - der Neue bekommt die Nummer 2.

Laut KURIER-Informationen dürfen sich die Hütteldorfer sogar Hoffnungen auf ein längeres Engagement von Kasius machen. Details werden dazu aber von keinem Verein bekannt gegeben werden.

Oswalds Position

Sportdirektor Katzer will die Leihe nicht als Absage an Moritz Oswald verstehen: „Er macht es rechts hinten gut, aber auch in den Tests hat man gesehen, dass es nicht seine Position ist. Im zentralen Mittelfeld ist er besser, hinten ist es eine Notvariante.“