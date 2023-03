Bundesliga-Auslosung: Rapid startet in Graz in die Meistergruppe

Am Wochenende darauf tritt Salzburg in Wals-Siezenheim gegen die Austria an, Rapid ist in Wien gegen Klagenfurt im Einsatz und der LASK im Sonntag-SpĂ€tspiel in Linz gegen Sturm. Das Wiener Derby ist eine Woche spĂ€ter am 16. April in Wien-HĂŒtteldorf (17.00 Uhr) angesetzt. Das erste Duell zwischen Verfolger Sturm und Salzburg steigt am 23. April in Graz (17.00).

Am 30. April sind in der Meistergruppe ebenfalls Spiele anvisiert. Da sich am selben Tag die Finalisten des ÖFB-Cups in Klagenfurt gegenĂŒber stehen, werden die Partien der im Endspiel beteiligten Klubs auf 26. April vorgezogen. Mit Rapid, Sturm Graz und dem LASK sind drei Vertreter aus der Meistergruppe im Cup-Halbfinale dabei. Aus der Qualifikationsgruppe ist Ried noch im Cup vertreten. Sollten sich die Innviertler im Halbfinale gegen Rapid fĂŒr das Finale qualifizieren, wĂŒrden sie die 27. Runde ebenfalls schon am 26. April bestreiten.