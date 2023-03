Auf Miroslav Klose folgt in Altach ein alter Bekannter

Klaus Schmidt war bereits in der Saison 2017/18 Trainer im Schnabelholz. Damals, als Nachfolger von Martin Scherb und Interimstrainer Werner Grabherr, allerdings unter besseren Voraussetzungen. Mit Co-Trainer Thomas Hickersberger (heute bei Rapid) galt es zunächst, in der Europa-League-Qualifikation gute Figur zu machen. Man spielte gefällig und scheiterte tatsächlich erst im Play-off, der letzten Qualifikationsrunde, an Maccabi Tel Aviv.

Am Ende der Saison belegte man in der Bundesliga allerdings nur Platz acht unter den noch zehn Klubs und Klaus Schmidt musste seinen Sessel wieder räumen. In der Folge übernahm Schmidt den SV Mattersburg, zwei Mal die Admira und zuletzt Hartberg.

Der Grazer gilt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Miro Klose als Trainer, der sein Hauptaugenmerk zu aller erst auf eine stabile, eher tief verteidigende Defensive setzt. Mit seinem Assistenten Joachim Standfest arbeitete Schmidt bereits bei der Admira zusammen. Der Ex-Teamspieler ist aktuell noch Trainer der Unter-18-Mannschaft in der Akademie der Wiener Austria.