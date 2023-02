ÖFB-Kapitänin Wenninger: "In Rom ist Fußball wie eine Religion"

Carina Wenninger wird am Donnerstag höchstwahrscheinlich auf der Tribüne des Stadio Olimpico in Rom sitzen und die Diplomatin in sich suchen, um den emotionalen Konflikt zu lösen, in dem sie sich befindet. Den einen Daumen kann sie ihrem Klub AS Roma drücken, den anderen als Österreicherin Salzburg. Österreichs Meister geht mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel in der Europa League (21 Uhr).