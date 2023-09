EM 2024: Deutschland, wir kommen (wahrscheinlich)

Mindestens einen Fuß hat das ÖFB-Nationalteam nach dem 3:1 in Schweden in der Tür der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Auch wenn es rechnerisch noch nicht ganz fix ist, wird sich das Team von Ralf Rangnick die Qualifikation wohl kaum noch nehmen lassen.

Doch damit nicht genug. "Wir wollen Gruppensieger werden", hört man von Teamchef, Kapitän und Mitspielern.