ÖFB-Nationalteam in der EM-Quali: Smells like Teamspirit

Die EM-Qualifikation ist kein Spaziergang für das ÖFB-Männer-Nationalteam. Und dennoch regiert am Teamcamp in Windischgarsten vor allem eins: Der Spaß. Dass Teamchef Ralf Rangnick aber gleichzeitig harte Arbeit und Freude am Spiel von seiner Mannschaft abverlangt, ist längst klar.

Nach einem 4:1 gegen Aserbaidschan und einem 2:1 gegen Estland im März, sowie einem 1:1 in Belgien und einem 2:0-Sieg gegen Schweden im Juni warten am Dienstag in Solna wieder die Schweden auf die Rangnick-Elf.