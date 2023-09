ÖFB-Sportdirektor Schöttel: "Alle sind sehr vom Erfolg überzeugt“

Der ÖFB-Sportdirektor steht stets ein wenig abseits und beobachtet jedes Training der österreichischen Nationalmannschaft aufmerksam. Peter Schöttel macht einen zufriedenen Eindruck in seiner Funktion, weiß er doch großteils von Positivem zu berichten. Alle Spieler sind fit, ein seltenes Ereignis.

„Das war in letzter Zeit selten der Fall, vielleicht liegt es am September-Termin, da die Saison noch sehr jung ist. Der Juni-Termin am Ende einer Saison ist dagegen immer schwierig.“