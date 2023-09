Querfeld, Seidl, Schnegg: Debütanten, die Rangnick imponieren wollen

Leopold Querfeld konnte es gar nicht erwarten, daher war er schon am Sonntagabend ins Teamquartier Nationalparkresort Dilly nach Windischgarsten angereist. Dort, wo sich das ÖFB-Team seit Montag auf die kommenden Aufgaben vorbereitet – auf das Testspiel am Donnerstag in Linz gegen die Republik Moldau (20.30 Uhr) und auf die EM-Quali-Partie am Dienstag darauf in Stockholm gegen Schweden.

Querfeld sagte allen Hallo, den neuen Teamkollegen und den Betreuern. „Der erste Eindruck ist sehr positiv.“ Neben Querfeld (19) darf auch sein Rapid-Kollege Matthias Seidl (22) erstmals Teamluft schnuppern, während Sturms David Schnegg (24) zwar schon einmal im Kader stand, aber wie die beiden anderen auf seine ersten Einsatzminuten in der A-Nationalmannschaft wartet.