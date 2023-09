1.100 Fans beim ÖFB-Teamtraining: Bei Alaba kreischte die Menge

Geduldig standen alle Spieler für Fotos zur Verfügung und schrieben Autogramme - auf Trikots, Kapperl und sogar gebrauchte Socken.

Für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick war es bei diesem Lehrgang das erste und einzige öffentliche Training. Ab sofort gilt der Fokus des Testspiel am Donnerstag in Linz gegen Moldau, ehe am Dienstag in Schweden der finale Schritt zur EM-Endrunde 2024 gemacht werden soll.