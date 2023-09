Liga-Bilanz: Ein makelloser Meister, ein Goldgriff und Wiener Mittelmaß

Entrup entpuppt sich für Hartberg als Goldgriff

Bei Rapid einst gescheitert und von den Fans (wegen seiner Austria-Vergangenheit) gehasst, ging es für Maximilian Entrup runter bis in die Regionalliga. Dort erzielte er 21 Tore für Marchfeld/Donauauen, erspielte sich so seine nächste Chance in der Bundesliga. Hartberg schnappte sich den 26-Jährigen, der mit fünf Toren, die Schützenliste anführt (mit Klagenfurts Karweina).