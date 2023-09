Die schwarze Serie der Rapidler gegen Salzburg setzt sich fort

Ausverkauft war er der Schlager der Runde, was in Salzburg aber nicht gleichbedeutend mit einem vollen Stadion ist. Der obere Rang bleibt in der Bundesliga zu großen Teilen geschlossen. Die 17.318 Zuschauer sorgten dennoch für würdige Stimmung in der Arena.

Erstmals richtig laut wurde es in der 13. Minute. Simic behielt am Fünfer die Ruhe und schoss zum 1:0 ein. Der Jubel war aber nur von kurzer Dauer, die Fahne des Linienrichters ging mit Verspätung in die Höhe. Assistgeber Gloukh soll im Abseits gestanden haben. Der VAR korrigierte, der Treffer zählte – eine Millimeterentscheidung.