Remis gegen Klagenfurt: Die Wiener Austria gewinnt erneut nicht

Arbeitssieg des LASK

In der letzten Bundesligapartie vor dem Länderspiel am Donnerstag gegen Moldau in Linz musste der LASK mehr Aufwand betreiben, als ihm lieb war. Die Linzer waren gegen Lustenau über das gesamte Spiel hinweg drückend überlegen, machten daraus aber wenig.

Nach 45 Minuten stand es 0:0, auch nach Torschüssen. Es dauerte bis zur 79. Minute, als Ziereis per Kopf erstmals regelkonform ins Lustenauer Tor traf und sein Team auf die Siegerstraße brachte. Pech hatten die Linzer bei einem Ferserltor von Jungstürmer Havel, weil Passgeber Ljubicic davor sehr knapp im Abseits gestanden war.