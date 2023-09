Austria Salzburg gegen Red Bull: "Das eine ist Kommerz, das andere Kult"

Wenn Austria Salzburg am Dienstag-Abend (20.45 Uhr) in der zweiten Runde des ÖFB-Cups in Grödig Red Bull Salzburg empfängt, ist die Rollenverteilung klar: Österreichs Serienmeister ist klarer Favorit, auch, wenn man zuletzt überraschend gegen Blau-Weiß Linz verlor. Die einen sind immerhin mittlerweile regelmäßiger Gast in der Champions League, die anderen Tabellenführer in der Regionalliga West.