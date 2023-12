Sieg gegen Norwegen: Österreichs Frauen bleiben erstklassig

Star musste raus

Bei Österreich kam Purtscheller für die angeschlagenen Feiersinger in die Startelf. Die Defensive spielte wie beim 0:3 in Frankreich, weil Degen die Gelbsperre zwar abgesessen hatte, aber körperlich nicht ganz fit. Hatte Österreich im September beim Hinspiel in Oslo den Auftakt verpasst, so tat sich Norwegen schwer, gegen munter anlaufende Österreicherinnen ins Spiel zu kommen. Und so nahm Teamchef Smerund in der Pause drei Spielerinnen vom Feld, darunter auch die ehemalige Weltfußballerin Hegerberg. Norwegen vergab die wenigen Chancen leichtfertig, Lund schoss einen Handelfer übers Tor (86.). Den Verbleib in der Liga sicherte Schiechtl mit dem Treffer zum 2:0 (89.). Saevik schaffte nur noch den Ehrentreffer (94.).