Umbau bei Rapid: "Hätte in einer Schlammschlacht enden können"

Ein 2:0-Sieg in der Bundesliga beim WAC , ein 3:1-Erfolg im Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten . Rapid ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet und darf weiter von einem Titelgewinn träumen. Zumal im Cup-Halbfinale mit Leoben ein vermeintlich einfaches Los wartet. Und dennoch ist in Wien nicht alles eitel Wonne.

In der neuen Episode der KURIER-Nachspielzeit spricht Sportredakteur Alexander Huber über die Situation in Wien, die rapiden Sorgen sowie die Ausgangslage vor den so wichtigen Spielen gegen Sturm und die Wiener Austria. Auch die Grazer, die am Donnerstag im Europacup gegen Slovan Bratislava gefordert sind, werden thematisiert.