Rapid-Sportdirektor Katzer: "Große Ziele sind dann kaum möglich"

Wir müssen darüber nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist. Wir müssen aufpassen, nicht in einen negativen Kreislauf zu geraten: Wenn wir nicht international spielen, bekommen wir andere Preise – rund 30 % weniger – für Spieler als vor fünf Jahren, als wir regelmäßig in Gruppenphasen waren. Wir lukrieren also weniger, müssen aber dasselbe finanzielle Loch schließen.

Haben Sie deshalb erklärt, nicht mehr über den nächsten Titel reden zu wollen?

In 27 Jahren hat Rapid nur zwei Titel geschafft. Nur weil wir dieses Wappen auf der Brust tragen, sind wir genötigt, immer über den nächsten Titel zu reden. Ich will aber nicht von Hoffnung leben, sondern von der Realität reden. Natürlich will ich heuer den Cup holen und die Lücke nach vorne Schritt für Schritt schließen. Wir müssen intensiv nachdenken: Ist es zeitgemäß, dass wir so wie vor zehn Jahren agieren? Müssen wir uns in alle Richtungen neu definieren?