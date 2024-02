Offiziell: Grüll wechselt im Sommer von Rapid zu Werder Bremen

Am Sonntag nach dem 3:1 im Cup gegen SKN St. Pölten bat der beste Spieler der Partie, ausnahmsweise nicht vor die Medien treten zu müssen. Am Samstag war der Transfer von Marco Grüll im Sommer von Rapid zu Werder Bremen publik geworden. Die Fragen hätten sich wohl nicht um das Cup-Spiel gedreht.

Am Montag wurde der ablösefreie Wechsel auch offiziell. Bremen-Trainer Ole Werner erwartet: „Marco ist ein aktiver und geradliniger Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat und dazu auch noch ein guter Vorbereiter ist. Ich bin davon überzeugt, dass er sich sehr gut in unsere Mannschaft integrieren wird und seine positive Entwicklung bei uns fortsetzen kann.“

Der Salzburger kam 2021 zu Rapid und erzielte in 117 Pflichtspieleinsätzen 38 Treffer.