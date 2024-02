TV-Experte Ertl: "Red Bull war für Österreichs Fußball ganz wichtig"

Heute lebt er mit Ehefrau und Kindern in Graz, ist unter anderem Fußball-Experte bei Puls4 und dem kostenlosen Streaming-Dienst JOYN , und Forstwirt. Und Ertl hat einiges zu erzählen.

Von Österreich nach England und wieder zurück. Erst Sturm Graz und Austria Wien , dann Crystal Palace , Sheffield United und FC Portsmouth . Johannes "Johnny" Ertl startete zwar in der heimischen Bundesliga seine Profi-Karriere, fand aber auf der Insel seine fußballerische Erfüllung.

In der neuen Episode der KURIER-Nachspielzeit spricht Ertl unter anderem über seine Zeit und sein Leben in England, die aktuell so schwierige Situation der Wiener Austria sowie Liga-Dominator Red Bull Salzburg.

Aber auch die Entwicklung des Fußballs (Stichwort Super League), der Klimawandel und seine Tätigkeit als TV-Experte werden thematisiert.