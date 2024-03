ÖFB-Verteidiger Lienhart über Kulttrainer Streich: "Er sieht den Menschen"

Er hat leicht lachen. Philipp Lienhart strahlt im ÖFB-Teamquartier in Südspanien übers ganze Gesicht. "Es fühlt sich gut an wieder im Mannschaftstraining zu stehen." Es war ein Nerv in der Leistengegend, der gezwickt und geschmerzt hat. Weil die konservative Therapie nicht den erwünschten Erfolg brachte, musste eine Operation her.